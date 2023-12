Palmeiras de Abel Ferreira sagra-se bicampeão brasileiro

O Palmeiras de Abel Ferreira é o campeão brasileiro de 2023, apesar de esta madrugada, na visita ao reduto do Cruzeiro, ter empatado a um golo. A formação do técnico português consegue assim revalidar o título que tinha alcançado na época passada, depois de um ano que foi tudo menos normal no Brasil.





O Botafogo pareceu destinado à glória durante grande parte do ano - chegou a ter 13 pontos de avanço -, mas acabou por levar a melhor o Verdão, ao fechar o Brasileirão com 70 pontos, mais 2 do que o Grémio e 4 do que o Atlético Mineiro, equipa que nesta derradeira ronda foi surpreendida pelo Bahia e caiu de 2.º para 3.º.Quanto ao Botafogo, equipa que comandou o campeonato durante larguíssimos meses, perdeu em casa do Internacional e fechou o campeonato somente na 5.ª posição, a 6 pontos do Palmeiras... e fora da qualificação para a Libertadores.Relativamente à fuga pela despromoção, a noite foi agitada, de emoções fortes e acabou por deixar sabor amargo para o histórico Santos, que com uma derrota na receção ao Fortaleza, conjugada com as vitórias do Bahia (4-1 diante do At. Mineiro) e Vasco da Gama (2-1 diante do RB Bragantino), acabou por ver ditada a sua descida histórica à Série B.