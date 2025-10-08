Sábado – Pense por si

Oficial: Sérgio Conceição é o treinador do Al-Ittihad

Record 16:22
Treinador português assume a liderança do terceiro classificado da Liga Saudita

O Al Ittihad oficializou esta quarta-feira a contratação de Sérgio Conceição. O treinador português, que se encontrava desempregado desde que deixou o Milan, no final da época passada, vai assim iniciar uma nova fase da carreira no atual terceiro classificado do campeonato da Arábia Saudita, que é liderado pelo Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Sérgio Conceição dá instruções aos jogadores do Milan

Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em questões de mercado, Conceição terá assinado um contrato válido até 2027.

