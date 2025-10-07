Sábado – Pense por si

Desporto

Vêm aí os simpáticos húngaros

Carlos Torres
Carlos Torres 07 de outubro de 2025 às 23:00

Luxemburgo, Israel, Egito, Albânia ou Finlândia já ganharam a Portugal, algo que a Hungria nunca conseguiu em 15 jogos. No dia 14, no estádio de Alvalade, todos esperam que a invencibilidade se mantenha.

Portugal já defrontou 87 adversários diferentes, e nunca perdeu com 41 (mas contra 12 fez apenas um jogo). Dos restantes 29, destaque para a invencibilidade frente à Hungria (15 jogos), México (5), Chile (4), Eslováquia (6) e Islândia (5). Esteve ainda 28 anos sem perder contra a Croácia, mas a derrota (2-1), em junho de 2024, acabou com esse registo. De resto, a seleção já perdeu frente a vários adversários de fraco ranking - em 2014, o desaire com a Albânia custou o lugar a Paulo Bento, e o mais recente “escândalo” aconteceu no Euro 2024 (2-0 com a Geórgia). Mais raros são os registos 100% vitoriosos (Azerbaijão ou Liechtenstein já roubaram pontos a Portugal). No dia 14, esperamos que os húngaros continuem a ser “simpáticos” e se mantenham como a seleção com mais historial (2º lugar nos Mundiais de 1938 e 1954 e 3º lugar no Europeu de 1964) contra a qual Portugal nunca perdeu.

