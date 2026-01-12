Oficial: Real Madrid despede Xabi Alonso

Treinador demitido horas após os merengues perderem a Supertaça
O Real Madrid despediu Xabi Alonso após a derrota na Supertaça espanhola, anunciaram os merengues em comunicado. O treinador espanhol de 44 anos, que assumiu o gigante de Madrid esta temporada - arrancou no Mundial de Clubes -, estava no fio da navalha há várias semanas, mas acabou por não resistir ao desaire de ontem frente ao eterno rival Barcelona, por 3-2.
Xabi Alonso orienta o Real Madrid desde junho deste ano
O comunicado dos merengues na íntegra:
"O Real Madrid C. F. comunica que, por mútuo acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar a sua etapa como treinador da equipa principal.
Xabi Alonso terá sempre o carinho e a admiração de todos os adeptos do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre representou os valores do mesmo. O Real Madrid será sempre a sua casa.
O clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica pelo trabalho e dedicação ao longo de todo este tempo e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa das suas vidas."