O guarda-redes Jan Oblak, antigo jogador do Benfica que atualmente defende as cores do Atlético de Madrid, foi eleito o melhor futebolista esloveno de 2018 pelo quarto ano consecutivo, numa votação promovida pela revista EkipaSN.



Oblak, de 25 anos, que se notabilizou também ao serviço do Benfica, na época de 2013/14, assinou em 2014 pelo Atlético de Madrid, equipa na qual cumpre a quinta temporada como titular na baliza 'colchonera'.



Desde 2015, o jogador foi considerado, sucessivamente, o melhor futebolista esloveno.



Antes de se transferir, em 2010, para o Benfica, que o chegou a emprestar ao Beira-Mar, Olhanense e Rio Ave, Oblak jogou no Olímpia Ljubljana.



Em dezembro, o novo selecionador esloveno, Matjas Kek, anunciou o regresso de Oblak à seleção da Eslovénia, pela qual não jogava desde outubro de 2017, em diferendo com Tomaz Kavcic, o anterior técnico.