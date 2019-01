Cristiano Ronaldo foi eleito pelo Globe Soccer Awards o melhor jogador do ano. O português ganhou ainda melhor golo do ano, com a famosa biclceta ao serviço do Real Madrid contra o seu atual clube, a Juventus.

Cristiano Ronaldo foi eleito pelo Globe Soccer Awards o melhor jogador do ano. O português venceu ainda o melhor golo do ano, com a famosa biclceta marcada ao serviço do Real Madrid contra o seu atual clube, a Juventus.



CR7 esteve presente na cerimónia do Dubai e agradeceu a distinção. "Antes de mais, feliz ano novo a todos. Agora estamos em 2019, um novo ano. 2018 é passado, já lá vai. Comecei muito bem com este prémio para este maravilhoso golo. Infelizmente foi contra a minha atual equipa. Obrigado aos fãs, porque sem eles o futebol não é nada".



Lembre-se que o golo de Ronaldo foi apontado na primeira mão dos quartos de final da Champions do ano passado. O Real Madrid bateu os italianos em Turim por 0-3, com um bis de Ronaldo, abrindo caminho para a revalidação do título de campeão europeu. A bicicleta do avançado luso deixou os adeptos rendidos, com o estádio que agora é o seu a aplaudir de pé a obra de CR7.