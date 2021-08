Conheça os convocados de Fernando Santos para os jogos de qualificação para o Mundial 2022

Fernando Santos divulgou esta quinta-feira a convocatória para os jogos diante da República da Irlanda e Azerbaijão, ambos do Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.







Otávio, Gonçalo Inácio, João Mário e Diogo Costa são as novidades nas opções do selecionador nacional na primeira convocatória pós-Euro 2020. Cristiano Ronaldo, que se lesionou ontem num treino da Juventus, também não foi chamado.Portugal recebe a República da Irlanda a 1 de stembro e joga no Azerbeijão seis dias depois. Pelo meio, a 4 de setembro, a seleção nacional tem agendado um encontro particular na cidade húngara de Debrecen, com o Qatar, anfitrião do Mundial'2022 que foi inserido no Grupo A, de modo a preparar a participação na fase final do torneio.A seleção portuguesa ocupa a liderança do Grupo A, juntamente com a Sérvia, ambos com sete pontos.

Convocados



Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício.





Médios:





Avançados:

João Cancelo, Ricardo Pereira, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro.Danilo, Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho e Otávio.Bernardo Silva, André Silva, Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves e Rafa Silva.