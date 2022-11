Ronaldo, João Félix e Rafael Leão marcam. Portugal 3-2 Gana

O primeiro jogo de Portugal no Qatar está a o rubro. Ronaldo foi o primeiro jogador a marcar pela seleção no Mundial 2022.

Portugal estreia-se esta quinta-feira contra o Gana, no Mundial de Futebol do Qatar. O jogo chegou ao intervalo sem golos. Mas Cristiano Ronaldo marcou de penálti, aos 65.







REUTERS/Marko Djurica

O capitão da seleção nacional bateu mais um recorde com este golo: é o primeiro jogador a marcar em cinco Mundiais.Poucos minutos depois a seleção do Gana empatou, mas foi uma questão de tempo até João Félix chutar à baliza e dar a vantagem para Portugal.Depois foi a vez de Rafael Leão seguir o feito e conseguir o 3-1 para a equipa das quinas.Já perto dos 90 minutos, a seleção do Gana marcou mais um.Acompanhe o jogo ao minuto no Record