Depois de perder com a França por 1-0 no Mundial da Rússia, o metro de Bruxelas teve de passar o hino da selecção francesa na estação esta quarta-feira, para desconsolo dos passageiros belgas.

A razão é simples: representantes dos dois serviços de transporte fizeram uma aposta nas redes sociais sobre quem ganharia o jogo do Mundial. Se a Bélgica vencesse, o metro de Paris iria trocar os sinais na estação de Saint-Lazare para "Saint Hazard" em honra do jogador da selecção belga Eden Hazard. Se, por outro lado, a Bélgica perdesse, teria de passar na estação de metro de Bruxelas o hino de França – o que acabou por acontecer, com a música Tous Ensemble (Todos Juntos) do músico Johnny Hallyday às 8h e 10h.

Curiosamente, o pai de Johnny Hallyday era belga.