O campeão das ondas agora recupera casas

É o melhor português de sempre no bodyboard, com dois campeonatos mundiais e cinco europeus, e teve igualmente sucesso no jiu-jítsu. Fora do desporto, é arquiteto: desenha pranchas e fatos impermeáveis e está a construir a moradia da família e uma escola no Porto.

Manuel Centeno passou a semana que antecedeu a final do campeonato nacional de bodyboard a fazer demolições e a limpar entulho. Quatro dias após ter sido campeão – o 9º título na carreira –, na quinta-feira, 18 de novembro, falou com a SÁBADO depois de ter ido nadar (1 hora) na piscina do Clube Fluvial Portuense e de ter andado to- da a tarde a picar as paredes de granito das casas de uma antiga quinta que comprou, em Serralves, no Porto – vai recuperá-las, transformando-as na moradia da família e numa escola de ensino alternativo.



Com 41 anos, continua a revelar a sua faceta de homem das mil tarefas. Desde que experimentou o bodyboard, com 14 anos, por influência dos primos, Manuel Centeno não parou de somar títulos na modalidade (além dos troféus nacionais, foi duas vezes campeão mundial e cinco da Europa). A par da carreira desportiva, fez o curso de Arquitetura, trabalhou dois anos com o arquiteto Alcino Soutinho, criou o seu próprio ateliê, comprou e recuperou dois apartamentos na baixa do Porto e é desde 2011 o criativo da marca Deeply – é ele que desenha as pranchas e os fatos impermeáveis para surf e bodyboard.



Também faz ioga e decidiu experimentar o jiu-jítsu – em 2017 foi campeão nacional e da Europa e medalha de bronze no Mundial. Tem ainda uma escola de surf e bodyboard em Matosinhos (em parceria com o amigo Nuno Azevedo) e desde 2020 que prepara o projeto de ensino alternativo – ali, as crianças vão aprender a relacionar-se com o planeta de forma harmoniosa, seja a criar galinhas, a plantar couves, a reutilizar a água ou a transformar lixo em adubo orgânico.