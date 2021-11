A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Covid-19: Liga avança com participação disciplinar no jogo Belenenses SAD-Benfica

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai avançar com uma participação disciplinar junto do Conselho de Disciplina da Federação (FPF), para apurar eventuais responsabilidades face à situação ocorrida no jogo Belenenses SAD-Benfica, interrompido aos 48 minutos.







EPA/ANTONIO COTRIM

Pouco depois de ter anunciado a "convocatória para uma reunião de direção extraordinária para esta segunda-feira", a LPFP indicou que a participação disciplinar poderá desvendar se os protocolos sanitários foram cumpridos."Esta decisão, tomada em reunião de Direção Executiva realizada na manhã deste domingo, permitirá apurar eventual responsabilidade disciplinar, designadamente quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis", pode ler-se na curta nota divulgada pelo organismo , no sítio oficial na Internet.O encontro entre o Belenenses SAD e o Benfica terminou aos 48 minutos, por os 'azuis' terem ficado sem o número mínimo de futebolistas, depois de ter começado apenas com nove, devido a um surto de covid-19.Depois de terem entrado com apenas nove jogadores para o início da partida da 12.ª jornada, os 'azuis' recomeçaram com apenas sete após o intervalo, com a lesão de um elemento a obrigar ao fim do encontro.Aquando do final antecipado, o Benfica vencia por 7-0, com golos de Kau (01 minuto), na própria baliza, Seferovic (14 e 39, de grande penalidade), Weigl (27), Darwin (32, 34 e 45), naquele que foi o jogo 600 de Jorge Jesus na I Liga.