Nuno Espírito Santo ‘honoris causa’ devido ao sucesso no futebol inglês

Universidade de Wolverhampton define técnico como "um líder que trouxe orgulho e reconhecimento à cidade em escala internacional" e que é um exemplo para os estudantes.

O treinador de futebol do Wolverhampton Wanderers, o português Nuno Espírito Santo, vai receber no sábado um doutoramento 'honoris causa' da universidade da cidade, em reconhecimento pelo sucesso do clube, foi hoje anunciado.

O diploma honorífico será entregue no sábado, antes daquele que será o último jogo da temporada em casa dos 'Wolves', o Estádio Molineux, frente ao Fulham, pelas 15h00.

A universidade de Wolverhampton revelou em comunicado que o técnico português será feito Doutor Honoris Causa em Desporto devido aos resultados desportivos das duas últimas temporadas.

Nuno Espirito Santo foi nomeado treinador do Wolverhampton Wanderers em 31 de maio de 2017 e concudiu o clube à primera liga inglesa na sua primeira época completa.

Este ano, venceu o Liverpool e Manchester United para conseguir a qualificação para as meias-finais da Taça de Inglaterra, disputadas no estádio nacional de Wembley, mas que perdeu para o Watford, e atualmente encontra-se no sétimo lugar do campeonato.

"Em dois anos, Nuno transformou os 'Wolves'. A sua primeira temporada no Molineux foi um sucesso, ao conduzir o clube à promoção e ao título do 'Championship' [segunda divisão], e agora um início bem-sucedido na 'Premier League' e uma semifinal da Taça de Inglaterra em Wembley", elogiou o vice-reitor, Geoff Layer.

Este desempenho torna merecido o reconhecimento a "um líder que trouxe orgulho e reconhecimento à cidade em escala internacional" e que é um exemplo para os estudantes, acrescentou.

No mesmo comunicado, o técnico português disse ser "uma grande honra e privilégio" receber o título honorífico.

"Desde o momento em que cheguei a Wolverhampton, há quase dois anos, senti-me verdadeiramente bem recebido pelo povo desta cidade - e estou satisfeito por ter conseguido dar-lhes algo em troca", confiou.

O português já tinha treinado o Valência e o FC Porto, no qual foi jogador e através do qual conquistou, enquanto guarda-redes, troféus como a Taça UEFA de 2002/03 e a Liga dos Campeões de 2003/04.

Além da equipa técnica, os 'Wolves' contam com vários jogadores portugueses, como Rúben Neves, Diogo Jota, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Rui Patrício, Rúben Vinagre e Hélder Costa.