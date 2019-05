O jornal AS adianta que o Real Madrid já garantiu Luka Jovic, pagando 60 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt. Desse montante, 20 por cento vai para o Benfica

O jornal 'AS' adianta esta sexta-feira à noite que o Real Madrid já garantiu Luka Jovic, pagando 60 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt. Desse montante, 20 por cento vai para o Benfica, ou seja, 12 milhões de euros. Desta forma, o encaixe total dos encarnados pelo avançado sobe aos 18 M€, depois de os alemães terem exercido a opção de compra no valor de 6 M€.



O internacional sérvio era cobiçado por vários clubes europeus de topo, mas acabou por ser o Real a levar a melhor, nomeadamente sobre o rival Barcelona. Esta temporada, Jovic marcou 26 golos em 44 partidas pelo Eintracht em todas as provas oficiais. Segundo o diário espanhol, a ideia dos merengues passa por ter Jovic como alternativa a Benzema mas também que o sérvio possa fazer dupla com o francês em algumas situações.



Recorde-se que Jovic apenas realizou quatro jogos oficiais na equipa principal do Benfica, acabando por ser emprestado pelo Eintracht em 2017. Uma passagem sem sucesso que o diretor desportivo dos germânicos, Fredi Bobic, fez questão de explicar ontem.



"Esteve bem na primeira época e este ano explodiu! Sabíamos da sua qualidade, mas teve alguns problemas para se mostrar no Benfica. Como jovem, quis experimentar certas coisas, quis sair à noite e teve alguns problemas disciplinares. Queríamos perceber se ele sabia verdadeiramente o que é necessário para se ser profissional e ter sucesso", declarou ontem.