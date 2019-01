O técnico luso, que foi expulso pelo seu gesto, admitiu a conduta errada e aceitou a correspondente multa com que a federação o entendeu punir na reunião de segunda-feira.

Nuno Espírito Santo, treinador dos ingleses do Wolverhampton, foi esta terça-feira multado em cerca de 9.000 euros por conduta inapropriada, após invadir o campo ao celebrar golo tardio de Diogo Joga no triunfo por 4-3 sobre o Leicester.



O técnico luso, que foi expulso pelo seu gesto, admitiu a conduta errada e aceitou a correspondente multa com que a federação o entendeu punir na reunião de segunda-feira.



Nuno Espírito Santo, que aos 90+3 minutos abandonou a sua área técnica e correu para o relvado para celebrar com os seus pupilos, não contestou e aceitou a multa hoje fixada.



A punição é igual à do alemão Jurgen Klopp quando entrou em campo para abraçar o guarda-redes Alisson, na altura em que o Liverpool fez o golo da vitória frente ao Everton, igualmente em tempo de descontos.



O Wolverhampton subiu esta época à primeira divisão e está em oitavo lugar, cumpridas 23 jornadas.