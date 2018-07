O mistério da cabeçada de Zidane

Só quatro anos depois, em Junho de 2010, Zinedine Zidane falou com algum detalhe sobre o que aconteceu na noite de 9 de Julho de 2006 no estádio olímpico de Berlim, na final do campeonato do mundo entre a França e a Itália.

Tinha sido um jogo disputadíssimo, com Zidane a marcar para os franceses num penalti contestado logo aos 7 minutos e o defesa italiano Marco Materazzi a igualar aos 19, de cabeça, após um canto de Andrea Pirlo. Os 90 minutos passaram sem mais golos e o prolongamento expirou da mesma forma. Mas um pouco antes, a dez minutos do fim, sem que nada o explicasse, Zidane derrubou com uma cabeçada no peito Materazzi, sem a bola por perto, e acabou expulso, no que era o seu último jogo, pelo árbitro argentino Hector Helizondo. A Itália ganhou nos penaltis, mas desse encontro ficou, para sempre, a cabeçada de Zidane – e o mistério à volta dela. O que se teria passado exactamente? O italiano insultara o francês, parecia certo. Mas dizendo exactamente o quê?





Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

O francês, um dos melhores jogadores de todos os tempos, calou-se. Em 2010, numa conversa com o jornal espanhol El País, revelou que sentira toda a vergonha do mundo, mas nenhum arrependimento em relação a Materazzi. Um resumo:

"Quando cheguei ao balneário, disse-lhes: ‘Perdoem-me. Isto não muda nada, mas perdoem-me.’ Mas a Materazzi não posso pedir perdão. Seria desonrar-me. Preferia morrer. Se pedisse desculpa era admitir que aquilo que fez era normal. E para mim não era. Coisas destas aconteceram-me muitas vezes em campo. Mas dessa vez não aguentei."

"A minha mãe estava doente, no hospital. Estas pessoas não sabiam… Mas eu estava num mau momento, mais do que uma vez tinham insultado a minha mãe e eu nunca respondi."

Ainda mais anos depois, ao escrever a biografia publicada em 2016, Materazzi haveria de revelar mais sobre o episódio, para além de insistir que continuava à espera de um pedido de desculpa: o insulto que lançara a Zidane não visara a mãe do francês.

"O que disse foi uma estupidez, mas não merecia aquela reacção. Ouvem-se coisas muito piores nas ruas de Nápoles, Milão ou Paris. A minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, nunca teria insultado a mãe dele. Eu falei foi sobre a irmã dele." Mais de dez anos depois, o especialista em leitura de lábios da rede brasileira Globo viu então confirmada a sua versão, segundo a qual Materazzi teria afirmado que a irmã de Zidane não passava de uma prostituta.