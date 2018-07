As redes sociais reagiram ao boato, mas quem foi visto no aeroporto foi alguém muito parecido com o português.

Cristiano Ronaldo 'foi visto' no aeroporto de Turim e várias pessoas fotografaram o craque, partilhando as imagens nas redes sociais.



Mas depois de uns momentos de 'pânico' percebeu-se que afinal o fotografado não era o internacional português mas sim Armando Izzo, jogador do Torino que acabava de chegar à cidade para se apresentar no seu clube...



As semelhanças do defesa com Cristiano Ronaldo são, de facto, impressionantes e a grande diferença reside nas tatuagens. O português não tem desenhos no corpo, ao contrário do italiano...





Ronaldo arriva a Torino e voi deridevate la Juve, bravi, ve l’avevo detto che sarebbe successo #cristianoronaldo pic.twitter.com/SWfDB2Swne — Martib10 (@martib10_) July 4, 2018