Noronha Lopes: 'Dou os parabéns a Rui Costa, o resultado é claro. Assumo a responsabilidade por esta derrota'

Noronha Lopes assumiu a derrota nas eleições do Benfica e colheu para si toda a responsabilidade, acabando também por felicitar o opositor Rui Costa. O gestor, que ficará para sempre ligado a este histórico ato eleitoral que bateu em larga escala o recorde mundial de votantes, agradeceu a todos os seus colaboradores e pediu aos apoiantes da Lista F que continuem a apoiar o clube.

"Quero, em primeiro lugar, congratular a participação extraordinária neste ato eleitoral e agradecer a todos os funcionários e delegados que o tornaram possível. Muitos deles ainda continuam a fazer o seu trabalho. Portanto, enquanto benfiquista, muito obrigado a todos. Os benfiquistas votaram e o resultado é claro: quero dar os parabéns a Rui Costa e a todos os órgãos sociais que foram eleitos hoje. É uma vitória expressiva, uma vitória que mais uma vez foi clara e julgo que Rui Costa tem todas as condições para exercer o seu mandato. Espero que consiga unir os benfiquistas e tudo farei para que isso seja possível. Estou desiludido com este resultado e assumo pessoalmente a responsabilidade por esta derrota. Fui eu, e apenas eu, que não consegui convencer os benfiquistas de uma necessidade de uma mudança. Agradecer do fundo do coração a todos os que votaram em mim e a todos os que se empenharam nesta campanha. Aos meus voluntários que foram inexcedíveis. Aos meus delegados, membros da minha lista que estão aqui presentes hoje, destacando em particular Gonçalo Almeida Ribeiro, presidente da MAG que está no estádio com os meus delegados, e também ao meu amigo Bagão Félix, que mais uma vez agradeço pela sua participação nesta lista que muito me honrou. Agradecimento a todos os que fizeram parte da campanha nos últimos meses, em particular ao Vasco Mendonça e Guilherme Fontes, que deram tudo por esta candidatura. Não me esqueço do Ivan Ferreira, a quem não consegui cumprir a promessa mas que me vai continuar a acompanhar para sempre. Peço aos meus apoiantes, em especial aos mais jovens, que se lembrem do nosso lema, que o Benfica está acima de tudo e que do Benfica nunca se desiste. Peço a todos eles que não desistam de participar na vida do clube, que continuem a apoiar a equipa e a encher o estádio e os pavilhões. Que continuem a ser exigentes, mas que se lembrem sempre que o que nos une enquanto benfiquistas é muito mais do que o que nos separou numa campanha eleitoral. Eu volto hoje a ser o sócio 5001 e amanhã lá estarei a apoiar a equipa contra o Casa Pia. Permitam-me que agradeça à minha família, que me apoiou desde o primeiro dia, com a mesma paixão que tenho. Esteve nos momentos difíceis e nas jornadas inesquecíveis de fervor benfiquista. Termino com uma frase de Cosme Damião. Não sou benfiquista de coração porque esse um dia pára, sou benfiquista de alma porque essa é eterna", começou por dizer no discurso na sede de campanha.

Pode garantir que o Benfica vai ficar unido e esta foi a última tentativa?

"Julgo que Rui Costa tem condições para merecer a responsabilidade e ter um bom mandato. As eleições acabam hoje e espero que todos consigamos unir os benfiquistas. Hoje é altura dos benfiquistas estarem contentes com este ato eleitoral e amanhã estarmos todos juntos. Vou voltar à minha condição de sócio, estar na bancada. Rui Costa tem a sua lista. Volto a ser um sócio. Vou estar presente nas AG's, na bancada a apoiar"

Diálogo entre Rui Costa e Noronha?

"Rui Costa foi eleito com uma maioria expressiva e tem a sua equipa, e é com ela que vai construir os próximos 4 anos. Estou-lhe a dar os parabéns agora. O meu legado é de benfiquismo. Candidatei-me com muito orgulho e o meu legado é ter participado na discussão, apresentação de ideias, procurei ser construtivo. O meu programa está à disposição de Rui Costa. O contributo de todos é esse mesmo. Contribuir para uma votação expressiva que só engrandece o maior clube do mundo. Enquanto benfiquistas, todos nós temos que estar orgulhosos com este ato eleitoral."

"Quem falhou fui eu. Não consegui levar a minha mensagem a quem queria uma mudança. O responsável por esta derrota sou eu. Não desistam do Benfica. O Benfica é dos donos do clube, dos sócios. Que continuem a apoiar o Benfica. Há uma nova geração que quer ajudar o clube e isso é algo que nos deve orgulhar. Os meus apoiantes e os das outras listas devem continuar a viver o Benfica e a participar nas AG's. Enquanto sócio vou à minha vida e vou apoiar o Benfica no que puder. O Benfica está sempre acima de tudo."