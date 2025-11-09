Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Rui Costa deixa agora a sua habitação rumo ao Estádio da Luz, onde irá tomar posse. O presidente do Benfica, recém-eleito com 65,89% dos votos para o próximo quadriénio, deixou umas primeiras palavras aos jornalistas e não escondeu a felicidade por este momento, não apenas pela reeleição mas também pela forma com o ato eleitoral decorreu.

A carregar o vídeo ... As primeiras palavras de Rui Costa: 'Uma ambição muito grande de mudar o que não está bem'

"Muito feliz sobretudo pela enorme votação do Benfica. Foi uma vitória do Benfica, este número imponente de votantes que me deixa com um orgulho tremendo de ser benfiquista. Mudança? É isso que os benfiquistas esperam e que eu espero fazer. Uma ambição muito grande de mudar o que não está bem feito. Noronha? Iremos conseguir conversar. Já falámos ao telefone e iremos falar mais tarde. No final do dia seremos todos benfiquistas. Seria mais bonito tomar posse com mais pessoas, mas os estatutos assim o obrigam e não é uma situação que queiramos fazer em segredo. Assim terá que ser. Estive com a minha família em casa. Estou a receber mensagens de segundo a segundo. Ainda não tive tempo para ver todas as mensagens e não consigo confirmar se mais algum candidato mandou mensagem. Posso adiantar que já falei com Noronha ao telefone. Hoje acaba-se as campanhas e este processo, que correu estrondosamente bem, e é seguir em frente. Se houvesse alguma dúvida no ar, mostrámos mais uma vez ao mundo a dimensão deste clube. Estou feliz pelos benfiquistas, por mim. A primeira coisa que vou fazer? Tentar ganhar ao Casa Pia", afirmou.