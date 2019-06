O corredor natural de Anadia, que tinha sido 10.º na prova de fundo, tem no seu historial no contrarrelógio o quarto lugar nos Mundiais de 2017, o sétimo nos Jogos Olímpicos Rio2016 e um terceiro posto num 'crono' da Volta a França em 2016.



Com a medalha de prata de Nelson Oliveira assegurou a oitava medalha em Minsk2019.



Carlos Nascimento venceu a prova de 100 metros, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram as medalhas de prata em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio, enquanto Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai também conquistaram as medalhas de prata.



A equipa mista de judo também já garantiu a conquista de uma medalha, com a qualificação para a final, na qual vai defrontar a Rússia.



Na primeira edição dos Jogos Europeus, em Baku, Portugal subiu 10 vezes ao pódio.

O português Nelson Oliveira conquistou esta terça-feira a medalha de prata no contrarrelógio individual de ciclismo de estrada nos II Jogos Europeus, em Minsk, ao terminar a prova atrás do bielorrusso Vasil Kiryienka.Nelson Oliveira, de 30 anos, cumpriu os 28,6 quilómetros do 'crono' em 33.31 minutos, mais 28 segundos do que Kiryienka. O checo Jan Barta terminou no terceiro posto, em 33.40 minutos.