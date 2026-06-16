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16 de junho de 2026 às 13:24

Jogo do Irão no Mundial marcado por protestos fora do estádio

Centenas de manifestantes concentraram-se, esta segunda-feira, junto ao estádio onde o Irão disputou o primeiro jogo no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, para protestar contra o regime de Teerão. As ações prolongaram-se durante várias horas e obrigaram a um forte dispositivo de segurança.

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