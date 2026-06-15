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Mundial'2026: Selecionador do Irão deixa mensagem de paz mas Taremi recorda incidentes

Lusa 11:57
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Equipa iraniana estreia-se esta segunda-feira diante da Nova Zelândia.

O selecionador do Irão, Amir Ghalenoei, observou que o futebol deve "trazer paz e alegria ao povo iraniano", mas o capitão Mehdi Taremi, ex-jogador do FC Porto, lamentou os incidentes logísticos no Mundial2206, que "contrariam a mensagem de paz da FIFA".

Taremi deixa críticas à organização do Mundial
Taremi deixa críticas à organização do Mundial AP

"Jogamos por todo o povo iraniano e para toda o povo iraniano. O futebol tem o propósito de unir e trazer paz e alegria ao povo iraniano", defendeu no domingo o selecionador do Irão, que se estreia hoje no torneio, frente à Nova Zelândia, em jogo da ronda inaugural do Grupo G, do qual fazem parte também a Bélgica e o Egito.

Amir Ghalenoei recusou comentar a guerra no Médio Oriente ou o anúncio do acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos, coorganizador do Mundial2026, resumindo a conferência de imprensa realizada após a chegada a Los Angeles -- antes de viajar para o México, onde a comitiva ficará instalada - a perguntas sobre a competição.

"Devíamos ter treinado mais cedo, mas, apesar de estarmos a chegar tarde e de não termos tido tempo para nos adaptarmos convenientemente, sei que os meus jogadores vão dar o seu melhor e demonstrar toda a sua qualidade, como acontecerá com todos os outros jogadores que disputarão o Mundial", observou o treinador iraniano.

O veterano avançado Taremi, de 33 anos, foi mais incisivo e não deixou de criticar as dificuldades que enfrentaram várias seleções e até equipas de arbitragem para entrar nos Estados Unidos, um dos países organizadores do Mundial2026, em conjunto com Canadá e México, que "contrariam a mensagem de paz da FIFA".

"Não foi só o Irão que foi afetado. Em qualquer torneio há sempre tensão. Claro que não é a mesma experiência e também não é algo que acontece apenas a nós. Muitos países tiveram problemas com os vistos", observou Taremi, assinalando que "o Irão é um país civilizado" e que a seleção pretende utilizar o torneio para "dar esperança ao povo iraniano".

Foi ainda nos Estados Unidos que a seleção iraniana realizou o primeiro treino, no centro de estágio dos Los Angeles Galaxy, marcado por um forte dispositivo de segurança e por protestos entre apoiantes e opositores da participação do 'Team Melli' no Campeonato do Mundo.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Portugal também vai disputar a fase final, tendo ficado integrado no Grupo K, em conjunto com a Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.

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