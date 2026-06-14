Mundial2026: Treino de Portugal sem Rúben Dias, com adeptos e 'invasão' de jornalistas

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 18h00 horas.

O central Rúben Dias falhou no sábado o primeiro treino de Portugal em Palm Beach, na preparação para o Mundial2026 de futebol, numa sessão totalmente aberta, com cerca de 200 adeptos e uma 'invasão' de jornalistas estrangeiros.



MIGUEL A. LOPES/LUSA

No Gardens North County District Park, no norte de Palm Beach, na Flórida, Rúben Dias esteve ausente do arranque da preparação da seleção nacional em solo norte-americano, tendo realizado apenas trabalho de recuperação, à margem do grupo.

Apesar de ter ficado à parte, o defesa do Manchester City não está em risco de falhar a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, que será no dia 17 de junho com a República Democrática do Congo.

Mesmo com os relógios a apontarem 18h45 (em Palm Beach), hora do inicio do treino, a primeira sessão da equipa de Roberto Martínez aconteceu sob um sol abrasador e com os termómetros a apontarem os 34 graus.

Na bancada improvisada para o treino estiveram cerca de 200 adepto, grande parte deles norte-americanos e crianças, muitos com a emblemática camisola '7' de Cristiano Ronaldo, mas também alguns lusodescendentes.

"Quem trouxe o bacalhau ou a sardinha? Vamos Portugal, a Taça é nossa", ouviu-se nas bancadas.

O público ainda chamou por Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha e Bernardo Silva, mas as vozes de apoio à seleção nacional praticamente ficaram por aí, com o entusiasmo do adepto a ficar longe do esperado.

Abaixo da bancada, e já dentro do relvado, juntou-se um grupo de quase uma centena de jornalistas de todos os cantos do mundo, que estão nos Estados Unidos a seguir o Mundial2026.

Além dos portugueses, como seria esperado, estiveram repórteres de nações como Argentina, Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos e de países asiáticos.

O primeiro treino de Portugal em solo norte-americano durou cerca de 1:15 e acabou por ser algo leve passando primeiro pelo habitual aquecimento, seguido de exercícios com bola, com o plantel dividido em vários grupos. De seguida, já com os guarda-redes integrados, a seleção nacional testou algumas bolas paradas, bem como lances de remates à baliza.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 locais (18h00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12h00 (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.