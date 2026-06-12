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12 de junho de 2026 às 13:17

Cristiano Ronaldo: "Fisicamente? Estou bem. Vocês não têm visto os jogos?"

O capitão da Seleção mostrou-se otimista esta sexta-feira, antes da patida da equipa para o Mundial'2026, garantindo que está fisicamente apto para a competição.

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