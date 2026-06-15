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Mundial2026: Costa do Marfim bate Equador com golo de Diallo aos 90 minutos

Lusa 07:24
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Na classificação do Grupo E, a Costa do Marfim juntou-se na frente à Alemanha, que no primeiro jogo goleou o estreante Curaçau por 7-1.

A Costa do Marfim entrou no domingo da melhor forma no Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Equador por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo E, disputado em Filadélfia.

AP Photo/Petr David Josek

Um golo do suplente Amad Diallo, jogador do Manchester United, aos 90 minutos, assistido por Wilfried Singo, selou o triunfo dos africanos, que nas três presenças anteriores ficaram-se sempre pela fase de grupos.

Na classificação do Grupo E, a Costa do Marfim juntou-se na frente à Alemanha, que no primeiro jogo goleou o estreante Curaçau por 7-1.

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