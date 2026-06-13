Mundial2026: Portugal cumpre primeiro treino nos EUA em sessão aberta a 200 adeptos

Antes da sessão de trabalho, um jogador vai falar à comunicação social, pelas 18h00 locais (23h00 em Lisboa).

A seleção portuguesa de futebol realiza este sábado o primeiro treino em solo norte-americano, numa sessão aberta a poucos adeptos, prosseguindo a preparação para a estreia no Mundial2026, agendada para quarta-feira, frente à República Democrática do Congo.



FPF

Os comandados do selecionador Roberto Martínez vão treinar pela primeira vez no Gardens North County District Park, complexo desportivo em Palm Beach, na Flórida, que vai servir de 'quartel-general' da formação das 'quinas' nos Estados Unidos.

Antes da sessão de trabalho, um jogador vai falar à comunicação social, pelas 18h00 locais (23h00 em Lisboa), com o início do treino a estar agendado para as 18h45 (23h45).

Este primeiro treino de Portugal no complexo será aberto, mas de forma limitada, com uma bancada montada de propósito, mas que terá a capacidade para apenas 200 adeptos da comunidade lusa em Miami.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 (18h00).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.