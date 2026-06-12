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Mundial2026: Canadá empata frente à Bósnia

Luana Augusto
Luana Augusto 21:59
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Jogo terminou 1-1.

O Canadá empatou esta sexta-feira frente à Bósnia e Herzegovina, neste que é o segundo dia do Mundial2026.

Canadá empata frente à Bósnia e Herzegovina no Mundial2026
Canadá empata frente à Bósnia e Herzegovina no Mundial2026 Foto AP/Stephanie Scarbrough

A Bósnia e Herzegovina manteve-se em vantagem durante grande parte do jogo, mas já perto dos 90 minutos a partida sofreu uma reviravolta. O jogo terminou 1-1.

A Bósnia foi a primeira equipa a marcar e conseguiu-o aos 21 minutos de jogo. Ivan Bašic bateu o canto e Jovo Lukic cabeceou em direção à baliza. A equipa já havia ameaçado por diversas vezes, mas daquela vez não perdoou.

O segundo golo, desta vez do Canadá, só surgiu na reta final da partida, aos 78 minutos. Cyle Larin marcou e conseguiu o empate.

Durante a partida, os canadianos sentiram sempre alguma ansiedade.

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