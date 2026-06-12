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12 de junho de 2026 às 13:35

Roberto Martínez antes da partida para o Mundial'2026: "Temos a mala cheia de sonhos"

O selecionador nacional garante que a equipa está a 100 por cento e fala numa "geração de muito talento". "Temos atitude, foco e responsabilidade de representar a camisola de Portugal", acrescentou o treinador.

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