Mundial 2026: Qatar empata com a Suíça nos últimos minutos

Suíça manteve-se sempre em vantagem até ao minuto 90+4, quando o Qatar decidiu empatar.

O Qatar empatou este sábado com a Suíça, neste que é o terceiro dia de Mundial. Os suíços, que marcaram logo o primeiro golo no arranque do jogo, garantiram o 1-0 até ao final da partida, mas ao minuto 90+4 levaram com um balde de água fria, quando o Qatar decidiu empatar nos últimos minutos.



Suíça vence o Qatar por 1-0 no Mundial Foto AP/Eugene Hoshiko

Breel Embolo fez o primeiro e único golo pela Suíça, aos 17 minutos de jogo, e ainda esteve perto do bis. Boualem Khoukhi, do Qatar, conseguiu o empate ao minuto 90+5.

Várias foram as tentativas da equipa suíça para fazer o 2-0 mas a bola teimava em não entrar na baliza. Apesar de o resultado se ter mantido, na maior parte do jogo, favorável à Suíça, a partida manteve-se sempre um pouco tensa.

Este é já o terceiro dia de Mundial. A competição arrancou na quinta-feira, 11, com o jogo México-África do Sul, onde os mexicanos obtiveram vantagem. Este sábado os Estados Unidos jogaram contra o Paraguai (4-1) e o Qatar defrontou a Suíça (1-1). Às 23h vai ser a vez do Brasil enfrentar Marrocos.

O Mundial arrancou a 11 de julho e decorre até 19 de julho.