Futre desmente a própria morte: "Atrasados mentais, estarei à vossa espera no inferno"

O antigo jogador ficou irritado com a notícia falsa que circulou nas redes sociais e respondeu à altura.

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As notícias da morte de Pauo Futre foram manifestamente exageradas. Quem o confirmou foi o próprio nas suas redes sociais. O ex-futebolista partilhou oum anúncio de falecimento muitas vezes usado pelas funerárias onde se podia ler: "Em memória amorosa. Para sempre nos nossos corações. Uma vida bem vivida. Descanse em paz". A fotografia associada era a sua.



Paulo Futre CMTV

A "notícia" com imagem tinha sido partilhada na página Seleção Central, podendo ainda ler-se: "Perda trágica. Toda a família do futebol está de luto ao anunciar a morte da lenda portuguesa Paulo Futre, que faleceu aos 60 anos".

Futre deixou claro que não achou piada à publicação: "Atrasados mentais, estarei à vossa espera no inferno", referiu.

O anúncio da morte de celebridades nas redes sociais é comum como forma de angariar cliques e promover sites, muitas vezes malignos. A situação de Futre é apenas mais uma entre tantas, mas que desta vez teve resposta do próprio.