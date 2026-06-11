México vence África do Sul na arranque do Mundial2026

Seleção mexicana venceu por 2-0 a África do Sul. Partida ficou marcada por três expulsões.
O pontapé para o arranque do Mundial está dado. O México venceu esta quinta-feira a África do Sul por 2-0, neste que foi o primeiro jogo desta edição.
Jogador mexicano Raúl Jiménez comemora o segundo goloFoto AP/Natacha Pisarenko
A partida ainda não tinha começado e a emoção já era muita. Quando a bola rolava para os pés dos mexicanos os adeptos gritavam: "Olé!". O jogo ia ainda no início quando Julián Quiñones fez o primeiro golo pela seleção mexicana, aos 9 minutos.
A África do Sul ainda esteve perto de marcar o primeiro golo, mas a bola foi ao poste. Aos 66 minutos, quando o jogo não aquecia nem arrefecia, eis que Raúl Ramírez, do México, fez os 2-0.
A partida ficou marcada por uma certa pressão. Foram atribuídos dois cartões vermelhos a dois jogadores africanos e um outro a um jogador mexicano.
Sphephelo Sithole, da África do Sul, marcou falta sobre Gutiérrez e acabou expulso aos 49 minutos. O segundo vermelho foi mostrado a Themba Zwane, da mesma equipa. Já no final do jogo, quando passavam já três minutos dos 90 minutos, eis que surge o terceiro vermelho: desta vez, o árbitro decidiu expulsar César Montes, do México.