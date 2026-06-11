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Mundial 2026

México vence África do Sul na arranque do Mundial2026

Luana Augusto
Luana Augusto 22:04
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Seleção mexicana venceu por 2-0 a África do Sul. Partida ficou marcada por três expulsões.

O pontapé para o arranque do Mundial está dado. O México venceu esta quinta-feira a África do Sul por 2-0, neste que foi o primeiro jogo desta edição.

Jogador mexicano Raúl Jiménez comemora o segundo golo
Jogador mexicano Raúl Jiménez comemora o segundo golo Foto AP/Natacha Pisarenko

A partida ainda não tinha começado e a emoção já era muita. Quando a bola rolava para os pés dos mexicanos os adeptos gritavam: "Olé!". O jogo ia ainda no início quando Julián Quiñones fez o primeiro golo pela seleção mexicana, aos 9 minutos. 

A África do Sul ainda esteve perto de marcar o primeiro golo, mas a bola foi ao poste. Aos 66 minutos, quando o jogo não aquecia nem arrefecia, eis que Raúl Ramírez, do México, fez os 2-0. 

A partida ficou marcada por uma certa pressão. Foram atribuídos dois cartões vermelhos a dois jogadores africanos e um outro a um jogador mexicano.

Sphephelo Sithole, da África do Sul, marcou falta sobre Gutiérrez e acabou expulso aos 49 minutos. O segundo vermelho foi mostrado a Themba Zwane, da mesma equipa. Já no final do jogo, quando passavam já três minutos dos 90 minutos, eis que surge o terceiro vermelho: desta vez, o árbitro decidiu expulsar César Montes, do México.

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O Mundial de futebol 2026 arrancou às 20h desta quinta-feira, no México. Antes do jogo, o campeonato contou com uma cerimónia de abertura, que juntou Shakira, J. Balvin e outros cantores.

Este ano, o Mundial decorre em três países. São eles: Estados Unidos, México e Canadá.

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