Mundial2022: Marrocos e Croácia seguem para 'oitavos' e Bélgica fica de fora

Na classificação, a formação africana acabou no primeiro lugar, com sete pontos, contra cinco da Croácia, quatro da Bélgica, que bem se pode lamentar de três falhanços 'gigantescos' de Romelu Lukaku (60, 87 e 90 minutos), e nenhum do Canadá.

Marrocos, com um triunfo por 2-1 sobre o Canadá, e Croácia, ao empatar a zero com a Bélgica, que 'caiu', qualificaram-se esta quinta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, no fecho do Grupo F.







Hakim Ziyech, aos quatro minutos, e Youssef En Nesyri, aos 23, selaram o triunfo dos marroquinos, que ainda marcaram na própria baliza aos 40, por Nayef Aguerd, enquanto os croatas, segundos em 2018, seguraram o 'nulo' face aos belgas, terceiros.