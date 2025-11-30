Sábado – Pense por si

Portugal campeão do Mundo de sub-17: as principais figuras de uma nova geração de ouro

Carlos Torres
Carlos Torres 09:46

Campeões europeus de sub-17 em junho, os miúdos portugueses festejaram agora o título mundial. Conheça seis figuras da seleção.

Dezanove dos 21 jovens que se sagraram campeões do mundo no Qatar, a 27 de novembro (vitória por 1-0 sobre a Áustria, na final), festejaram a dobrar, pois a 1 de junho já tinham sido campeões europeus (3-0 frente à França), com Anísio Cabral a marcar nas duas finais.

Futebol Sport Lisboa e Benfica Portugal Lisboa Brasil Guimarães Rodrigo Mora Cristiano Ronaldo José Neto João Vieira Pinto Jorge Costa
