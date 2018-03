O Ministério Público recebeu uma denúncia anónima sobre alegadas tentativas de aliciamento a alguns jogadores do União da Madeira. Segundo o Record, o Ministério Público está atento e a analisar atentamente as denúncias. A actuar na II Liga, a equipa madeirense está a disputar jogos decisivos para garantir a permanência.

Ao jornal desportivo, os responsáveis unionistas não quiseram comentar a informação, afirmando apenas que acreditam no seu grupo de trabalho.

"A partir do momento em que sinta que um atleta possa tentar fazer algo que não faz parte do plano do jogo, ai eu estarei cá para apontar o dedo. O treinador, os próprios colegas de equipa, vamos estar atentos a esse tipo de situações. Temos de acreditar no lado humano e profissional dos nossos jogadores. Temos um grupo fechado e não vamos permitir que alguém entre nesse espaço, pois os atletas já estão avisados", disse o treinador unionista, Ricardo Chéu.Leia todos os detalhes da nova polémica do futebol português aqui