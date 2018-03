O Ministério Público vai investigar a denúncia, de acordo com o jornal.

Uma denúncia anónima foi feita, na quinta-feira, no Ministério Público por suspeitas de corrupção no Belenenses-FC Porto da próxima segunda-feira, jogo da 28.ª jornada da Liga NOS, noticiou o Record No documento, as alegadas denúncias envolvem Luís Gonçalves, o director-geral da SAD portista, Joaquim Pinheiro o delegado em partidas do FC Porto B, e o agente Luís Alves.Em causa estará uma suposta confissão de Luís Alves, onde revela que esteve reunido com Luís Gonçalves e Joaquim Pinheiro, tendo-se comprometido a contactar dois ou três jogadores do Belenenses antes do jogo com os "dragões". Na mesma denúncia feita ao MP, é feita referência ao facto de Luís Alves ter sido o empresário de Kadu na transferência do jogador do Restelo para o Dragão, em 2006/2007, e de supostamente ser proprietário do Café Varanda Azul.