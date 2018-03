Sporting pagou ao Racing mais uma prestação por Acuña

O Sporting já pagou a tranche de 1,65 milhões de euros relativa à compra do passe de Acuña. Segundo oapurou, a SAD leonina efetuou a transferência bancária honrando assim o compromisso que havia sido estabelecido com o Racing.Ao saldar esta dívida, os "leões" regularizam todas as contas e asseguram o licenciamento da UEFA relativo à próxima temporada.