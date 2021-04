José Mourinho despedido do Tottenham

A crise de resultados terá ditado o despedimento de José Mourinho do comando técnico do Tottenham, de Inglaterra. A notícia começou por ser avançada pela imprensa inglesa, e acabou por ser confirmada pelo clube no Twitter.







Jose Mourinho EPA/NEIL HALL

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Nos últimos seis jogos, Mourinho apenas venceu um, o que terá acabado por levar à dispensa do treinador português. Foi eliminado da Liga Europa, pelo Dinamo Zagreb, e, em casa, caiu para sétimo lugar, fora da qualificação para a Liga dos Campeões. A dispensa surge menos de 24 horas depois do Tottenham ter anunciado que faz parte da nova e polémica SuperLiga europeia.Em comunicado , o presidente do clube, Daniel Levy, agradeceu ao treinador português e à sua equipa técnica pelo trabalho no clube. "José é um verdadeiro profissional que mostrou enorme resiliência durante a pandemia. Num nível pessoal gostei de trabalhar com ele e lamento que as coisas não tenham resultado da maneira como eu e ele tínhamos planeado. Será sempre bem-vindo aqui."O facto do treinador culpar os jogadores pelas exibições menos boas e preferir atacar os treinadores adversários a assumir responsabilidades, estão entre os momentos apontados pela imprensa britânica, como fatores que levaram ao crescente descontentamento em relação a José Mourinho. O treinador chegou ao Tottenham em 2019 e ganharia cerca de 12 milhões de libras por ano (13,9 milhões de euros).Para já, será o treinador-adjunto, Ryan Mason que vai assumir a liderança do comando técnico.