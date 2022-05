Jake Daniels, o futebolista que assumiu a homossexualidade: "Agora estou feliz"

Depois de contar à família e aos colegas de equipa, o atleta quis tornar a sua orientação sexual pública para poder "inspirar outros jovens". Recebeu o apoio de Harry Kane, do Príncipe William e de Boris Johnson que ressalvou a sua coragem. Gary Neville, ex-jogador da seleção inglesa, não tem dúvidas de que se trata “de um dia de grande importância para o futebol inglês e que ficará na história”.

Jake Daniels nasceu em Bispham, uma vila perto de Lancashire, em Inglaterra, a 8 de janeiro de 2005. Foi considerado Jogador do Ano na época passada, depois de ter marcado mais de trinta golos na Youth League ao serviço do Blackpool, clube onde começou a carreira com apenas sete anos. Em fevereiro assinou um contrato profissional e começou a vestir o número 43.