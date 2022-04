Morreu Melinha, célebre adepta do Sp. Braga

Faleceu, esta segunda-feira, Melinha, conhecida adepta do Sp. Braga. Amélia, figura ímpar na história dos minhotos, de 86 anos, estava a contas com problemas de saúde há vários meses.





Criada nas proximidades do Estádio 1º de Maio, Melinha começou a acompanhar o Sp. Braga desde tenra idade e esteve presente em muitas das conquistas do clube. Para além de assistir a todos os jogos dos arsenalistas em casa, a adepta também seguia os Guerreiros do Minho em muitas deslocações, seja em Portugal ou no estrangeiro. Nos últimos meses, a saúde de Melinha deteriou-se bastante, isto na medida em que a octogenária chegou a estar internada no Hospita de Braga no final de 2021.Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, já reagiu ao desaparecimento da célebre adepta. "Mais do que a adepta mais popular do Sporting de Braga ou uma figura incontornável da cidade de Braga - que todo o país conhece -, a Amélia Morais era alguém que primava pela boa disposição e generosidade", escreveu o autarca nas redes sociais.