Lançada petição para colocar estátua de “Melinha” no estádio do SC Braga

Maria Amélia Morais, conhecida como "Melinha" e considerada a adepta mais famosa do SC Braga, morreu no dia 11 de abril, aos 86 anos. Para que a sua presença assídua no estádio municipal nunca seja esquecida, foi criada uma petição online para a colocação duma estátua de "Melinha" no seu lugar habitual.





"A Maria Amélia, a nossa Melinha, deixou-nos mas queremos que ela seja perpetuada no nosso estádio para que as gerações vindouras conheçam o seu amor pelo nosso clube e o seu apoio incondicional", lê-se na petição, citada pelo jornal "O Minho"."Pedimos ao Sporting Clube de Braga que o seu lugar habitual no Estádio Municipal nunca mais seja vendido e que seja ocupado por uma estátua em sua homenagem, a exemplo do que outros clubes fizeram aos seus adeptos históricos. Porque a história da Melinha merece ser contada, recordada e, para sempre, vivida"."Melinha" cresceu perto do Estádio 1º de Maio e começou a apoiar o SC Braga desde muito nova, acompanhando a equipa em muitas deslocações dentro e fora de Portugal.