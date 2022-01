Morreu Lima Pereira, antigo central do FC Porto

O FC Porto e o futebol português estão de luto. Faleceu Lima Pereira, antigo central dos dragões e da Seleção Nacional, aos 69 anos, vítima de doença prolongada.





Lima Pereira tem o seu nome ligado a alguns dos grandes momentos da história do FC Porto, desde logo as conquistas da Taça dos Campeões Europeus, Taça Intercontinental e Supertaça Europeia, entre 1987 e 1988, para além dos campeonatos de 1978/79, 1984/85, 1985/86 e 1987/88, para além de duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira. No total, Lima Pereira fez 265 jogos pelos dragões.Do palmarés do antigo central constam ainda 20 internacionalizações, das quais três foram no Euro'84.Depois de onze épocas ao serviço da equipa principal do FC Porto, onde foi capitão, Lima Pereira vinha trabalhando nos últimos anos no gabinete de prospeção do clube.Para além do FC Porto, o antigo defesa representou ainda o Varzim e o Maia.