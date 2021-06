Morreu Neno, o one-man show, 'a alegria em pessoa'

Antigo guarda-redes, campeão no Benfica e figura do Vit. Guimarães, morreu na noite de 10 de junho, acometido de morte súbita. Além do futebol, a música era a sua outra paixão: chegou a cantar num concerto na Maia com Julio Iglesias, o seu ídolo, e de quem se tornaria amigo. Neno tinha 59 anos.

Vítor Paneira cumpriu os últimos anos da sua carreira com Neno, quatro no Benfica e cinco no Vitória de Guimarães, entre 1990 e 1999. "Foi a pessoa com quem joguei mais tempo seguido. Era um amigo, ainda há dois ou três dias estive com ele, foi um choque esta notícia", começou por dizer o ex-futebolista à SÁBADO, reagindo à morte do antigo guarda-redes na noite de dia 10 de junho, acometido de morte súbita.

Vítor Paneira diz que quem privou com Neno só pode dizer bem dele: "Era incrível, era a alegria em pessoa, com ele nunca estava nada errado, só via a parte boa e positiva das coisas. Nunca mais vai haver outro Neno".



Toni, que foi seu treinador no Benfica entre 1992 e 1994, recorda-o à SÁBADO como "um amigo especial". "E quando morre um amigo especial, há sempre um bocado de nós que nos deixa. Porque ele, além de ser um excelente profissional, era um ser humano excepcional, seja do ponto de vista da amizade e da solidariedade ou de abraçar causas. Ele era um raio de sol, mantinha sempre um sorriso de doçura e bondade. Estava sempre bem-disposto, fosse titular ou não. Lembro-me que era ele e o Silvino que disputavam a baliza no Benfica. E o Silvino, quando chegava ao balneário, ia para o seu cantinho, sossegado, concentrar-se. Já o Neno, mesmo que fosse titular, andava pelo balneário a brincar com este e com aquele. Era a sua maneira de se libertar da pressão. Liguei-lhe há pouco mais de um mês, a convidá-lo para a rubrica Sagrado Balneário [no Canal 11] e ficámos de ir ao Norte ter com ele".