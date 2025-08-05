Jorge Costa levado em estado grave do centro de treinos do FC Porto para o Hospital de São João

Responsável azul-e-branco foi assistido, de imediato, pela equipa médica do FC Porto.

05 de agosto de 2025 às 14:19

Jorge Costa, diretor de futebol do FC Porto, foi levado, em estado considerado muito grave, para o Hospital de São João, no Porto.



O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Crestuma e para a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia.

O responsável azul-e-branco estava no centro de treinos e formação do FC Porto, no Olival, em Gaia. Jorge Costa foi assistido, de imediato, pela equipa médica do FC Porto.

O Correio da Manhã sabe que o diretor portista foi assistido, também, com recurso a um desfibrilador.