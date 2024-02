Morreu Artur Jorge, antigo selecionador nacional

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Artur Jorge, antigo selecionador nacional e treinador de FC Porto e Benfica, faleceu esta quinta-feira aos 78 anos, vítima de doença prolongada.





"É com profunda tristeza que a família de Artur Jorge Braga de Melo Teixeira comunica o seu falecimento, esta madrugada, em Lisboa, após doença prolongada. Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos", pode ler-se no comunicado publicado hoje pela família.Como treinador, Artur Jorge teve o momento alto da carreira em 1986/87, ao vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao serviço do FC Porto, tendo sido igualmente selecionador nacional em duas ocasiões.