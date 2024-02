Francisca Veselko: “Já salvei pessoas arrastadas pela corrente na Praia Grande”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Teve um 2023 especial: foi campeã nacional e venceu o Mundial de juniores. Agora quer chegar aos Jogos Olímpicos e ao circuito mundial de surf. Kika fala ainda de dinheiro, dos perigos do mar e do futuro: quem sabe se não poderá ser inspetora da PJ.

Filha de surfistas (a portuguesa Filipa Leandro e o norte-americano Joe Veselko) e com dois irmãos também surfistas (Joey, de 23 anos, e Jaime, de 14), era quase impossível que Francisca não tivesse seguido essa via – “mas nunca fui forçada a nada, foi sempre uma opção minha”, avisa. Aliás, aos 3 anos até apanhou um susto que podia ter mudado as coisas, quando a prancha onde brincava se virou e ela ficou debaixo de água. Só voltaria a experimentar o surf aos 6 anos, mas nunca mais parou. Kika, como lhe chamam os amigos, tem somado êxitos: ganhou o Mundial de juniores em 2023 e como sénior já foi campeã nacional em 2021 e 2023 e vice-campeã europeia em 2019. No domingo, dia 18, tornou-se a primeira mulher a entrar no Capítulo Perfeito (a prova internacional de ondas tubulares foi ganha pelo português Tiago Stock e Francisca foi eliminada nas repescagens numa fase inicial) – e na segunda-feira viajou para Porto Rico, para tentar qualificar-se para os Jogos Olímpicos.