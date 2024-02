Artur Jorge: "A minha carreira no Benfica não fez bem à minha vida"

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Artur Jorge morreu esta quinta-feira, aos 78 anos. Em julho de 2008, o antigo selecionador de Portugal e treinador campeão europeu pelo FC Porto deu uma longa entrevista à SÁBADO, que aqui recordamos. Falou dos seus tempos de jogador no Benfica (ao lado de Eusébio ou Humberto Coelho), do pontapé de moinho, da agressão de Sá Pinto ou da turbulenta passagem pelas águias como treinador. E revelou que quando cortou o bigode o filho não o reconheceu.

Jogou no Benfica nos anos 70, ao lado de Eusébio, Simões e Humberto Coelho – foi campeão três vezes e ganhou duas taças de Portugal. Como treinador, foi o primeiro português a conseguir ser campeão europeu (em 1987, com o FC Porto). Treinou três selecções (Portugal, Suíça e Camarões) e 12 clubes, entre eles FC Porto, Benfica, Paris Saint-Germain, Vitesse e Spartak de Moscovo. Discreto, educado e culto, Artur Jorge, 62 anos, vive em Lisboa, num apartamento carregado de cultura, dedicando-se aos livros, à música e à família – até costuma ir brincar com o neto mais novo para o parque infantil. Diz que não sabe cozinhar absolutamente nada, ficou desiludido com a participação de Portugal no Europeu e considera Carlos Queiroz uma boa escolha para a selecção.