O fim de uma era: Messi sai do Barcelona, 20 anos depois

Leo Messi não vai continuar no FC Barcelona. A informação foi partilhada pelo clube num comunicado. "Apesar de se ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinar um novo contrato no dia de hoje, não se poderá formalizar devido a obstáculos económicos e estruturais (regras da Liga espanhola)", lê-se.



"Perante esta situação, Lionel Messi não continuará ligado ao FC Barcelona. As duas partes lamentam profundamente que finalmente não se possam cumprir os desejos tanto do jogador como do clube. O Barça quer agradecer de todo o coração o contributo do jogador ao engrandecimento da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional", termina a nota.



Informações veiculadas esta quinta-feira pela imprensa espanhola davam conta de que o internacional argentino ia continuar no FC Barcelona, faltando apenas pormenores. Foi avançado que Messi ficaria durante mais cinco temporadas no clube, até aos 39 anos. Iria receber metade do salário, recebendo €38 milhões por cada época.