Mau comportamento dos adeptos custa quase 4 mil euros ao Benfica

Record 19:15
CD da FPF sanciona encarnados pelo uso de engenhos explosivos e pirotécnicos além de insultos ao guarda-redes do Santa Clara

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF multou o Benfica em quase 4 mil euros na sequência da receção ao Santa Clara, que terminou com um empate (1-1). A maior fatia da sanção (3.185 euros) deve-se ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos por parte de adeptos instalados na bancada norte, piso 0, setor 26. O relatório do delegado da Liga aponta a deflagração de vários flashlights e tochas incandescentes.

Adeptos do Benfica descontentes durante o jogo com o Santa Clara
O comportamento incorreto do público da Luz custou mais 714 euros devido aos insultos dirigidos a Gabriel Batista, guarda-redes da equipa açoriana, em três pontapés de baliza.

