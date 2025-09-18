Sporting estreia-se na Champions com goleada frente ao Kairat Almaty

No Estádio José Alvalade os ‘leões’ marcaram por intermédio de Francisco Trincão, aos 44 e 64 minutos, Alisson Santos, aos 66, e de Geovany Quenda, aos 68.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

O Sporting venceu esta quinta-feira os cazaques do Kairat Almaty, por 4-1, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com um ‘bis’ de Francisco Trincão.



Jogadores do Sporting festejam golo frente ao Kairat Almaty em Alvalade Foto AP/Ana Brigida

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os ‘leões’ marcaram por intermédio de Francisco Trincão, aos 44 e 64 minutos, do brasileiro Alisson Santos, aos 66, e de Geovany Quenda, aos 68, depois de terem desperdiçado uma grande penalidade aos 21, pelo capitão Hjulmand, com o Kairat Almaty a reduzir, aos 86, por Edmilson.

O Sporting soma os primeiros três pontos, naquele que foi o primeiro triunfo do técnico Rui Borges na ‘Champions’ ao quinto jogo disputado, e visita na próxima ronda os italianos do Nápoles, em jogo marcado para o dia 01 de outubro.