Benfica comunica à CMVM negociações para contratar Mourinho

Treinador deve ser oficializado ainda hoje.

O Benfica informou esta manhã a CMVM que está em negociações com José Mourinho, com vista a contratar o treinador de Setúbal para assumir a liderança da equipa principal dos encarnados.

Tudo indica que o acordo será fechado nas próximas horas, de modo a que Mourinho possa orientar já hoje o treino no Seixal, com vista a preparar o jogo de sábado, com o AVS, da 6.ª jornada da Liga Betclic. 

Leia o comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que estão a decorrer negociações para a contratação do treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix, as quais se espera que estejam concluídas em breve.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 18 de setembro de 2025"

Tópicos Futebol José Mourinho Sport Lisboa e Benfica Comissão do mercado de valores mobiliários (CMVM) Lisboa Setúbal
