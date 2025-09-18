Sábado – Pense por si

Mourinho assina pelo Benfica: "A promessa é muito clara, vou viver para o Benfica"

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 15:35
José Mourinho fala na sala de conferência de imprensa do centro de estágios do Seixal.

José Mourinho, de 62 anos, foi esta quinta-feira apresentado como treinador do Benfica e começou por partilhar a “honra” que sente por regressar aos encarnados.

Mourinho regressa ao Benfica após assinatura de contrato com Rui Costa
Mourinho regressa ao Benfica após assinatura de contrato com Rui Costa JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O novo treinador, que saiu de Portugal em 2004, afirma que a partir de agora é “o treinador de um dos melhores clubes do Mundo”. Apesar desta contratação estar a ser considerada um “voltar a casa” Mourinho garante: “São 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira. São 25 anos em que tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do Mundo”.  

“Nenhum dos clubes que tive a oportunidade de treinar, me fez sentir mais motivado do que ser treinador do Benfica. A promessa é clara, vou viver para o Benfica, para a minha missão. Saí de casa e disse ‘até domingo’”, continuou.  

Mourinho garantiu que não é importante, “os adeptos do Benfica é que são importantes”: “Estou aqui para servir, para fazer o Benfica ganhar. O ADN do Benfica é ganhar. Revejo-me muito na cultura, no perfil, naquilo que é o povo que ama o futebol. O povo quer ganhar, mas quer sentir-se parte do esforço, da mentalidade, do sacrifício. Nós somos privilegiados, durante 90 minutos representamos aquela gente”. 

Por isso reforçou que o seu empenho enquanto treinador não mudou desde o início da sua carreira: “O que não mudou é que estou doido para ganhar o próximo jogo. Há 25 anos era a mesma coisa. Quando joguei contra o Benfica também estava. Essa é a minha essência”.  

Sobre o jogo do Benfica contra o Qarabag, que levou ao despedimento de Bruno Lage, Mourinho garantiu: “Não vamos ganhar sempre, mas não podemos perder como perdemos há dois dias. Não é Benfica”.  

Vale a pena recordar que a carreira de Mourinho enquanto treinador principal começou precisamente no Benfica, há cerca de 25 anos. A 20 de setembro de 2000 foi oficializado como treinador dos encarnados para uma experiência que durou apenas cerca de dois meses e meio uma vez que o presidente que o tinha contratado, Vale e Azevedo, acabou por perder as eleições para Manuel Vilarinho. Nesse tempo conseguiu seis vitórias, 3 empates e duas derrotas.  

Seguiu-se o União de Leiria, no início de 2001/2002, mas também não ficou no clube durante toda a temporada uma vez que na 19ª jornada foi eliminado na Taça de Portugal e rumou ao Porto, onde se conseguiu afirmar como um dos melhores treinadores da Europa. No FC Porto conquistou um pouco de tudo Liga, Taça de Portugal, a Taça EUFA e até conseguiu algo extraordinário: vencer a Liga dos Campeões. 

Passadas duas épocas no Porto voou para o Chelsea onde conquistou duas Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça Inglesa. No Inter de Milão foram mais cinco troféus em apenas dois anos, duas Serie A, uma Taça da Liga de Itália, uma Supertaça e novamente a mais desejada, uma Champions.  

Em maio de 2010 assina pelo Real Madrid onde em três anos conseguiu apenas três títulos antes de regressar ao Chelsea e aos títulos na Champions, em duas temporadas conseguiu vencer a liga milionária e uma Premier League.  

Mourinho passou ainda pelo Manchester United, onde conseguiu uma Liga Europa, pelo Tottenham, no Roma, onde venceu a Conference League, o seu último título europeu, e por fim no Fenerbahçe. 

Bruno Lage foi despedido por Rui Costa depois da derrota contra o Qarabag (2-3) para a primeira jornada da fase de liga da Liga do Campeões. 

