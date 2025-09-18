Mourinho assina pelo Benfica: "A promessa é muito clara, vou viver para o Benfica"

José Mourinho, de 62 anos, foi esta quinta-feira apresentado como treinador do Benfica e começou por partilhar a “honra” que sente por regressar aos encarnados.



Mourinho regressa ao Benfica após assinatura de contrato com Rui Costa JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O novo treinador, que saiu de Portugal em 2004, afirma que a partir de agora é “o treinador de um dos melhores clubes do Mundo”. Apesar desta contratação estar a ser considerada um “voltar a casa” Mourinho garante: “São 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira. São 25 anos em que tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do Mundo”.

“Nenhum dos clubes que tive a oportunidade de treinar, me fez sentir mais motivado do que ser treinador do Benfica. A promessa é clara, vou viver para o Benfica, para a minha missão. Saí de casa e disse ‘até domingo’”, continuou.

Mourinho garantiu que não é importante, “os adeptos do Benfica é que são importantes”: “Estou aqui para servir, para fazer o Benfica ganhar. O ADN do Benfica é ganhar. Revejo-me muito na cultura, no perfil, naquilo que é o povo que ama o futebol. O povo quer ganhar, mas quer sentir-se parte do esforço, da mentalidade, do sacrifício. Nós somos privilegiados, durante 90 minutos representamos aquela gente”.

Por isso reforçou que o seu empenho enquanto treinador não mudou desde o início da sua carreira: “O que não mudou é que estou doido para ganhar o próximo jogo. Há 25 anos era a mesma coisa. Quando joguei contra o Benfica também estava. Essa é a minha essência”.

Sobre o jogo do Benfica contra o Qarabag, que levou ao despedimento de Bruno Lage, Mourinho garantiu: “Não vamos ganhar sempre, mas não podemos perder como perdemos há dois dias. Não é Benfica”.

Vale a pena recordar que a carreira de Mourinho enquanto treinador principal começou precisamente no Benfica, há cerca de 25 anos. A 20 de setembro de 2000 foi oficializado como treinador dos encarnados para uma experiência que durou apenas cerca de dois meses e meio uma vez que o presidente que o tinha contratado, Vale e Azevedo, acabou por perder as eleições para Manuel Vilarinho. Nesse tempo conseguiu seis vitórias, 3 empates e duas derrotas.

Seguiu-se o União de Leiria, no início de 2001/2002, mas também não ficou no clube durante toda a temporada uma vez que na 19ª jornada foi eliminado na Taça de Portugal e rumou ao Porto, onde se conseguiu afirmar como um dos melhores treinadores da Europa. No FC Porto conquistou um pouco de tudo Liga, Taça de Portugal, a Taça EUFA e até conseguiu algo extraordinário: vencer a Liga dos Campeões.

Passadas duas épocas no Porto voou para o Chelsea onde conquistou duas Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça Inglesa. No Inter de Milão foram mais cinco troféus em apenas dois anos, duas Serie A, uma Taça da Liga de Itália, uma Supertaça e novamente a mais desejada, uma Champions.

Em maio de 2010 assina pelo Real Madrid onde em três anos conseguiu apenas três títulos antes de regressar ao Chelsea e aos títulos na Champions, em duas temporadas conseguiu vencer a liga milionária e uma Premier League.

Mourinho passou ainda pelo Manchester United, onde conseguiu uma Liga Europa, pelo Tottenham, no Roma, onde venceu a Conference League, o seu último título europeu, e por fim no Fenerbahçe.

Bruno Lage foi despedido por Rui Costa depois da derrota contra o Qarabag (2-3) para a primeira jornada da fase de liga da Liga do Campeões.